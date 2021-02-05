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Минское «Динамо» играет в гостях против «Витязя». Онлайн матча

05.02.2021 19:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» продолжает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. В Подольске «зубры» встретятся с подмосковным «Витязем».

«Витязь»: Тодыков; Ержабек — Паутов, Гребенщиков — Дэнфорт — Теденбю; Пыленков — Хультстрем, Моисеев — Дергачев — Даугавиньш; Головков — Бородкин, Смолин — Малыхин — Бардаков; Иванюженков — Попов — Артюхин (к); Воронков, Гончаров.

«Динамо»: Фурх; Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Клинкхаммер (к); Альмквист — Знахаренко, Мосалев — Горбунов — Демков; Денисов — Шинкевич, Усов — Паре — Козун; Алистров — Протас — Воронин; Дерябин, Когалев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Минское «Динамо» продолжает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге. В Подольске «зубры» встретятся с подмосковным «Витязем».
 
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