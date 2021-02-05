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Партизаны Дзержинска вышли на акцию с национальными флагами
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Дзержинска вышли на акцию с национальными флагами
Регионы Беларуси продолжают протестовать против режима.
Партизаны Дзержинска вышли на акцию с национальными флагами
«ВНС - это торговля свободой и честью белорусского народа!», - заявляют партизаны Дзержинска (Койданова).
Фото опубликовал телеграм-канал
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Регионы Беларуси продолжают протестовать против режима.
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