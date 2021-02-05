Источник материала: Хартия'97

Секретарь СНБО Украины о шпионской войне с РФ: Агентура в Украине просто безумная 1 5.02.2021, 19:28

Алексей Данилов

Об этом завил Алексей Данилов на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

Украина на фоне конфликта на Донбассе ведет информационную и шпионскую войну с Россией. При этом российская агентура "просто безумная".

Об этом на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Украина сделала большую ошибку, когда в 1990-х просто переименовала КГБ в Службу безопасности, оставив на работе прежних работников.

"Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная ", - отметил Данилов.

Он также добавил, что на сегодня идет не только горячая война на Донбассе.

"У нас есть информационная война. И еще так называемая шпионская война, которую они ведут каждый день. Мы ее якобы не замечаем, но мы чувствуем это на себе", - отметил секретарь СНБО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .