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Секретарь СНБО Украины о шпионской войне с РФ: Агентура в Украине просто безумная
Источник материала: Хартия'97
Секретарь СНБО Украины о шпионской войне с РФ: Агентура в Украине просто безумная
Об этом завил Алексей Данилов на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.
Украина на фоне конфликта на Донбассе ведет информационную и шпионскую войну с Россией. При этом российская агентура "просто безумная".
Об этом на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности
По его словам, Украина сделала большую ошибку, когда в 1990-х просто переименовала КГБ в Службу безопасности, оставив на работе прежних работников.
"Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная ", - отметил Данилов.
Он также добавил, что на сегодня идет не только горячая война на Донбассе.
"У нас есть информационная война. И еще так называемая шпионская война, которую они ведут каждый день. Мы ее якобы не замечаем, но мы чувствуем это на себе", - отметил секретарь СНБО.
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Об этом завил Алексей Данилов на онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.
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