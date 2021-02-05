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Курс Ethereum впервые превысил $1,7 тыс
Источник материала: Хартия'97
Курс Ethereum впервые превысил $1,7 тыс
Стоимость крупнейшего по капитализации альткоина обновила исторический максимум.
Сегодня, 5 февраля, курс Ethereum на криптобирже Binance впервые поднимался до $1,748 тыс. За прошедшие сутки крупнейший по капитализации альткоин подорожал на 10%, с начала года — на 139%. Последняя волна роста стоимости актива началась в начале января: 1 января ETH стоил $714, а уже 3-го января преодолел психологически важную отметку $1 тыс., передает
Альткоин дорожает в преддверии запуска фьючерсов на него на Чикагской товарной бирже CME. Новый инструмент начнет торговаться в понедельник, 8 февраля. По мнению аналитиков банка JPMorgan, это может привести к резкому снижению котировок актива — так же, как это было после появления контрактов на биткоин в 2017 году. Тогда стоимость первой криптовалюты после установления прошлого исторического максимума в $20 тыс. перешла в стадию длительного снижения.
На котировки эфириума могла положительно повлиять новость о сотрудничестве фонда Ethereum Foundation с популярным форумом Reddit. Инициатива направлена на продвижение в масштабировании и разработке технологий, которые необходимы для запуска крупных децентрализованных приложений.
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Стоимость крупнейшего по капитализации альткоина обновила исторический максимум.
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