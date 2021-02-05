ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог: «Россия понимает бесперспективность переговоров с Лукашенко ввиду его очень шаткого положения»

05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Дмитрий Болкунец прокоментировал информации об активизации переговоров по введению единой валюты между Беларусью и Россией.

В частности, он напомнил историю предыдущих попыток.

«Единая валюта в виде рубля должна была быть запущена с 1 января 2005 года. Но все уже согласованные документы с визами министерств — Лукашенко порвал и в последний момент отказался, — отмечает Дмитрий Болкунец. — Затем были попытки оживить проект в 2018-2019 гг., но не судилось.

Информация о том, что данная история будет реализована и над ней работают — это глупости.

Даже если напрячься и реально захотеть реализовать единую валюту, то потребуется до 5 лет на реформы, чтобы «причесать» законодательство.

Но в реальности Россия сегодня не будет никому выкручивать руки и педалировать этот вопрос так как понимает бесперспективность переговоров с АГЛ в виду его очень шаткого положения (как бы на словах Лавров не поддерживал «легитимного»).

Да и сама идея Союзного государства требует полного пересмотра».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Дмитрий Болкунец прокоментировал информации об активизации переговоров по введению единой валюты между Беларусью и Россией.
 
Новости дня
Новости разные
 
Айтишника, на которого наехал бус силовиков, приговорили к трем годам «химии» за повреждение машины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by