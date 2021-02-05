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Политолог: «Россия понимает бесперспективность переговоров с Лукашенко ввиду его очень шаткого положения»
05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог Дмитрий Болкунец прокоментировал информации об активизации переговоров по введению единой валюты между Беларусью и Россией.
В частности, он напомнил историю предыдущих попыток.
«Единая валюта в виде рубля должна была быть запущена с 1 января 2005 года. Но все уже согласованные документы с визами министерств — Лукашенко порвал и в последний момент отказался, —
Информация о том, что данная история будет реализована и над ней работают — это глупости.
Даже если напрячься и реально захотеть реализовать единую валюту, то потребуется до 5 лет на реформы, чтобы «причесать» законодательство.
Но в реальности Россия сегодня не будет никому выкручивать руки и педалировать этот вопрос так как понимает бесперспективность переговоров с АГЛ в виду его очень шаткого положения (как бы на словах Лавров не поддерживал «легитимного»).
Да и сама идея Союзного государства требует полного пересмотра».
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Политолог: «Россия понимает бесперспективность переговоров с Лукашенко ввиду его очень шаткого положения»
Политолог Дмитрий Болкунец прокоментировал информации об активизации переговоров по введению единой валюты между Беларусью и Россией.
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