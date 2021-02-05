Айтишника, на которого наехал бус силовиков, приговорили к трем годам «химии» за повреждение машины

Источник материала: Салiдарнасць

«Деформировал лакокрасочные покрытия бусов» и причинил воинской части 3033 ущерб в 1180 рублей.





Фото TUT.BY

Судья Фрунзенского суда столицы Наталья Бугук 5 февраля вынесла приговор инженеру-программисту Степану Чикилеву, которого 15 ноября сбил милицейский бус на встречной полосе. Парня обвиняли по ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство): он якобы повредил бусы силовиков.

Степана Чикилева приговорили к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (так называемая «химия»). Его освободили в зале суда до вступления приговора в законную силу.

TUT.BY напоминает, что речь — о событиях на проспекте Пушкина в Минске 15 ноября прошлого года. Около 12.00 силовики разгоняли там протестный марш. На видео, которые прислали свидетели, видно, как парень в серой куртке замахивается рукой в сторону бусов. В этот момент по встречке со стороны станции метро «Пушкинская» ехал еще один синий микроавтобус, он и сбил пешехода в сером. Из авто выскочили силовики, которые затащили сбитого парня в салон машины, и уехали. Кроссовки его так и остались на дороге. Позже травмированного парня госпитализировали в БСМП, а через два дня отправили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.

На следующий день ГУВД Минска сообщило, что 34-летний мужчина, находясь на проезжей части, не соблюдал ПДД, тем самым подвергал себя и окружающих опасности. В результате его действий произошло ДТП с пешеходом и микроавтобусом. По факту ДТП начали проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Однако результаты этой проверки неизвестны: в РОСК Фрунзенского района информация о ДТП не поступала, а в столичной ГАИ ответили, что «сведения, содержащиеся в делах об административных правонарушениях, относятся к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено».

Гособвинитель утверждала, что 15 ноября действиями Степана Чикилева были повреждены по меньшей мере 3 милицейских автомобиля: деформировались лакокрасочные покрытия бусов, и тем самым воинской части 3033 причинен материальный ущерб 1180 рублей. Гособвинитель запросила наказать Чикилева 3 годами ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

Адвокат Кристина Печкурова настаивала, что ее подзащитный невиновен.

Сам же Степан Чикилев на суде рассказал, что после задержания его жестоко били в микроавтобусе. События помнит слабо, так как терял сознание, приводит его слова Радыё Свабода .

«Помню, что меня затащили в бус, натянули куртку на голову. Положили на пол, сотрудник милиции надавил коленом на грудь, было тяжело дышать. Терял сознание, в бусе били, применили электрошокер. Потом пересадили в автозак и долго возили по городу», — рассказал Степан во время допроса в суде.

Во Фрунзенском РУВД дежурный адвокат настояла, чтобы Степану вызвали скорую помощь. В больнице скорой помощи медики диагностировали сочетанную травму, сотрясение мозга, многочисленные следы ушибов, царапины, повреждение почки. Потерпевшему наложили швы, на шею надели фиксирующий воротник. В больнице держали под конвоем, через три дня перевели на Окрестина, а потом в Жодино, где он просидел почти 3 месяца.

34-летний Степан Чикилев — ведущий инженер-программист крупной IT-компании. Коллеги отмечают, что он «родился программистом», называют «человеком-легендой».