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СМИ: Вот, сколько «власти» готовы платить авторам пропагандистских телеграм-каналов вроде «Желтых слив»

05.02.2021 20:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Гомельское издание «Флагшток» опубликовало текст под названием «Гомельские власти создали сеть телеграм-каналов и заставляют подписываться работников госучреждений». 

Издание утверждает, что сейчас у каждого из четырех районов Гомеля есть свой телеграм-канал, который курируется районными отделами идеологии. И пишет: «Каждый такой канал делает в среднем 10 публикаций в день. Возможность комментирования, как правило, отсутствует. Каналы не отличаются одиозностью: подборка мелких районных событий, представляющих значение для их организаторов. Например: прошел субботник БРСМ, соревнования Белой Руси, слёт октябрят или патрули МООП. Все то, из чего состоит обыденная жизнь низших звеньев общественных организаций режима Лукашенко». Подробнее об этих каналах можно почитать на сайте «Флагштока». 

Нас же заинтересовал другой момент: сколько стоят услуги администраторов таких каналов? В открытых источниках такой информации по понятным причинам нет. Однако, как пишет «Флагшток», согласно тендеру, в январе 2021 года чиновники искали специалиста по «информационному сопровождению сайта Гомельского городского исполнительного комитета в сети Интернет». Согласно тендеру, за специалиста с большим набором навыков Гомгорисполком был готов отдавать всего 470 рублей в месяц. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельское издание «Флагшток» опубликовало текст под названием «Гомельские власти создали сеть телеграм-каналов и заставляют подписываться работников...
 
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