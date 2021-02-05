Лукашенко: Беларуси нужны новые прорывные инновационные технологии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт – направления, в которых Беларусь планирует заметно продвинуться в ближайшее время. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

Ученые степени сегодня получили 18 человек. Это историки, медики, педагоги, экономисты, юристы. Президент отметил, что уровень науки предопределяет роль и место страны на политической карте мира. Александр Лукашенко поблагодарил новых докторов наук и профессоров за их труды. Многие к этому шли десятки лет. А такая церемония со стороны главы государства – это дань уважения всем ученым Беларуси.

«Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой нашей Беларуси. Ведь наука давно стала не только инструментом познания, но и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Более того, она является важнейшим фактором укрепления независимости и суверенитета нашей страны», – сказал Лукашенко.

По решению Высшей аттестационной комиссии Беларуси в прошлом году ученую степень получили почти 350 соискателей. В подавляющем большинстве это представители медицины.