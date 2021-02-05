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Рекорд по области: мошенники украли у жителя Гродно более Br75 тыс.
Источник материала: ОНТГродно более Br75 тыс." class="one-news__figure-img">
В Гродно интернет-мошенники украли у местного жителя свыше 75 тысяч белорусских рублей. Об этом
По данным дела, 44-летний мужчина – работник сферы высоких технологий, однако все равно попался на уловки интернет-мошенников. Те позвонили мужчине через мессенджер, представились работниками банка и сообщили, что с его счета якобы кто-то пытается списать денежные средства.
В связи с этим, по их словам, чтобы сохранить свои сбережения, нужно перевести их на резервный счет.
Мужчина «повелся» и продиктовал мошенникам номер паспорта и конфиденциальные данные, с помощью которых можно получить доступ к деньгам на его счете.
В итоге житель Гродно потерял 75 327 белорусских рублей. Сообщается, что звонили с территории России. Правоохранители отмечают, что это рекордная сумма, которую мошенники добыли в Гродненской области, и еще раз напомнили не сообщать кому-либо конфиденциальные данные. К слову, даже в случае нештатной ситуации работники банков не будут звонить клиентам по телефону и требовать назвать личные данные.
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В Гродно интернет-мошенники украли у местного жителя свыше 75 тысяч белорусских рублей. Об этом сообщили в УВД облисполкома. По данным дела, 44-летний мужчина –...
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