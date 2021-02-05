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Умер актер из «Бригады» Виталий Альшанский
Источник материала: ОНТ
Не стало Виталия Альшанского, известного по сериалам «Бригада», «Полицейский с Рублевки» и многим другим. На момент смерти ему было 52 года,
Актриса добавила, что новость о кончине Альшанского стала для нее неожиданностью. По ее словам, совсем недавно, когда они виделись, мужчина был здоров, не было каких-либо признаков недомогания.
Информации о прощании и похоронах пока нет.
Виталий Альшанский многим запомнился по сериалам «Бригада», «Кухня», «Полицейский с Рублевки», он играл в фильмах «Своя среди чужих», «Мама не горюй – 2» и многих других. Он принимал участие в работе над сериалом «Молодежка» в качестве режиссера.
Фото vitaliy_and_vitaliy/Instagram
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Не стало Виталия Альшанского, известного по сериалам «Бригада», «Полицейский с Рублевки» и многим другим. На момент смерти ему было 52 года, пишет РИА «Новости» со...
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