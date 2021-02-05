Клубный ЧМ по футболу: определились полуфинальные пары

Источник материала: ОНТ

На клубном чемпионате мира по футболу определились полуфинальные пары. Путевки в эту стадию завоевали мексиканский «Тигрес» и египетский «Аль-Ахли».

«Тигрес» в четвертьфинале был сильнее корейского «Ульсана» со счётом 2:1. Победу мексиканской команде принесли два гола бывшего нападающего сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка. Египетский «Аль-Ахли» обыграл катарский «Аль-Духаил» – 1:0. Решающий гол провел Хуссейн Эль-Шахат. Таким образом, в полуфинале 7 февраля сыграют бразильский «Палмейрас» и «Тигрес», а на следующий день сразятся «Аль-Ахли» и мюнхенская «Бавария».

Фото: twitter.com/TigresOficial

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