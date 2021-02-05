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ХК «Юность-Минск» возглавил Евгений Есаулов

05.02.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ХК «Юность-Минск» возглавил Евгений Есаулов

Хоккейный клуб «Юность-Минск» спустя месяц обрёл нового главного тренера после ухода с поста Александра Макрицкого.

Команду возглавил Евгений Есаулов, который входил в штаб столичной команды. Ранее белорусский специалист работал в российской Молодёжной хоккейной лиге, возглавлял юниорские сборные Беларуси разных возрастов. Под его руководством юниорская команда среди игроков не старше 18 лет заняла 5-е место на чемпионате мира. Ближайший матч «Юность» проведёт в субботу: на «Чижовка-Арене» минчане сыграют с гродненским «Неманом».

Фото: ФХБ 

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Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб «Юность-Минск» спустя месяц обрёл нового главного тренера после ухода с поста Александра Макрицкого. Команду возглавил Евгений Есаулов, который...
 
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