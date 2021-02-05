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ХК «Юность-Минск» возглавил Евгений Есаулов
Источник материала: ОНТ
Хоккейный клуб «Юность-Минск» спустя месяц обрёл нового главного тренера после ухода с поста Александра Макрицкого.
Команду возглавил Евгений Есаулов, который входил в штаб столичной команды. Ранее белорусский специалист работал в российской Молодёжной хоккейной лиге, возглавлял юниорские сборные Беларуси разных возрастов. Под его руководством юниорская команда среди игроков не старше 18 лет заняла 5-е место на чемпионате мира. Ближайший матч «Юность» проведёт в субботу: на «Чижовка-Арене» минчане сыграют с гродненским «Неманом».
Фото: ФХБ
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Хоккейный клуб «Юность-Минск» спустя месяц обрёл нового главного тренера после ухода с поста Александра Макрицкого. Команду возглавил Евгений Есаулов, который...
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