|
Протесты против высоких тарифов на коммунальные услуги проходят в Украине
Источник материала: ОНТ
В Украине не прекращаются протесты против высоких тарифов на коммунальные услуги.
По данным соцопроса, их поддерживают 89% граждан. И только 10% против. Большинство опрошенных, 36%, возлагают ответственность на кабинет министров Украины, чуть меньше – на Верховную раду и 24% – на президента. И более 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине не прекращаются протесты против высоких тарифов на коммунальные услуги. По данным соцопроса, их поддерживают 89% граждан. И только 10% против. Большинство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)