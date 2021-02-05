Протесты против высоких тарифов на коммунальные услуги проходят в Украине

Источник материала: ОНТ

В Украине не прекращаются протесты против высоких тарифов на коммунальные услуги.

По данным соцопроса, их поддерживают 89% граждан. И только 10% против. Большинство опрошенных, 36%, возлагают ответственность на кабинет министров Украины, чуть меньше – на Верховную раду и 24% – на президента. И более 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

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