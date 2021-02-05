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Сроки оформления и количество документов для прохождения белорусской границы уменьшатся
Источник материала: ОНТ
Быстро, удобно и надежно. Сроки оформления и количество документов для прохождения белорусской границы уменьшатся, об этом сегодня сообщил новый председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
Время на все таможенные формальности уже значительно сократилось. Если раньше пропуск транзитных и экспортных товаров занимал полтора часа, теперь – не более 10 минут. Ускорить перемещение товаров, среди прочего, позволил запуск центра электронного декларирования. Вскоре к нему присоединятся все пункты таможенного контроля.
Также глава ведомства подчеркнул, что по итогам года пресечено больше правонарушений, чем в 2019-м. Зафиксирован и резкий рост попыток незаконного ввоза в страну иностранной валюты. В таможне предполагают, что большая часть этих средств предназначалась для финансирования протестного движения.
Фото: БЕЛТА
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Быстро, удобно и надежно. Сроки оформления и количество документов для прохождения белорусской границы уменьшатся, об этом сегодня сообщил новый председатель...
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