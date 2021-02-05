Источник материала: ОНТ

Быстро, удобно и надежно. Сроки оформления и количество документов для прохождения белорусской границы уменьшатся, об этом сегодня сообщил новый председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

Время на все таможенные формальности уже значительно сократилось. Если раньше пропуск транзитных и экспортных товаров занимал полтора часа, теперь – не более 10 минут. Ускорить перемещение товаров, среди прочего, позволил запуск центра электронного декларирования. Вскоре к нему присоединятся все пункты таможенного контроля.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета: «Где есть загрузка, анализирует программный продукт и направляет именно в менее загруженные пункты декларации для оформления. Результат оказался даже лучше, чем мы ожидали. Например, если в одном пункте инспектор оформляет 6-8 деклараций, а в другом 30-35 в пиковые нагрузки, то сейчас в среднем где-то инспектор по всем пунктам, которые участвуют в распределении, оформляет 20-25 деклараций».

Также глава ведомства подчеркнул, что по итогам года пресечено больше правонарушений, чем в 2019-м. Зафиксирован и резкий рост попыток незаконного ввоза в страну иностранной валюты. В таможне предполагают, что большая часть этих средств предназначалась для финансирования протестного движения.

Фото: БЕЛТА

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