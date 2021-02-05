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В США машина не вошла в поворот и оказалась на крыше дома (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В американском штате Айова произошел необычный инцидент, в результате которого машина оказалась на крыше одного из домов. Как это случилось, рассказывает портал
Инцидент произошел в городе Ларчвуд. Мчащийся по дороге со значительным превышением скорости водитель не вписался в поворот, заехал на сугроб снега, послуживший трамплином, после чего пролетел по воздуху 35 метров. В итоге машина упала на крышу одного из домов и пробила ее.
К слову, максимальная разрешенная скорость на данном участке дороги – 60 километров в час, в то время как американец разогнал авто до 180 километров в час.
Как ни странно, после всего произошедшего водитель отделался синяками. Обошлось без жертв. Уточняется, что в момент аварии хозяева дома отсутствовали.
Фото: Keloland
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В американском штате Айова произошел необычный инцидент, в результате которого машина оказалась на крыше одного из домов. Как это случилось, рассказывает портал...
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