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В США машина не вошла в поворот и оказалась на крыше дома (ВИДЕО)

05.02.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США машина не вошла в поворот и оказалась на крыше дома (ВИДЕО)

В американском штате Айова произошел необычный инцидент, в результате которого машина оказалась на крыше одного из домов. Как это случилось, рассказывает портал Keloland.

Инцидент произошел в городе Ларчвуд. Мчащийся по дороге со значительным превышением скорости водитель не вписался в поворот, заехал на сугроб снега, послуживший трамплином, после чего пролетел по воздуху 35 метров. В итоге машина упала на крышу одного из домов и пробила ее.


К слову, максимальная разрешенная скорость на данном участке дороги – 60 километров в час, в то время как американец разогнал авто до 180 километров в час.

Как ни странно, после всего произошедшего водитель отделался синяками. Обошлось без жертв. Уточняется, что в момент аварии хозяева дома отсутствовали.

Фото: Keloland

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В американском штате Айова произошел необычный инцидент, в результате которого машина оказалась на крыше одного из домов. Как это случилось, рассказывает портал...
 
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