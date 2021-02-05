Минская «Юность» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею минская «Юность» потеряла очки, но продолжает лидировать в турнирной таблице.

Столичная команда лишь в овертайме смогла победить набравший ход оршанский «Локомотив». Основное время закончилось вничью – 0:0. А в овертайме победу «Юности» принёс Михаил Стефанович. Минчане не пропускают уже на протяжении 14-ти периодов. Хоккеисты «Шахтёра» в упорном поединке в гостях одолели гродненский «Неман» – 4:3. «Динамо-Молодечно» было сильнее «Могилёва» – 5:2. Жлобинский «Металлург» дома одолел «Гомель» – 4:2. В турнирной таблице в активе «Юности» 96 очков. На два пункта меньше у «Шахтёра». На третьем месте идёт «Гомель» (87 баллов).

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