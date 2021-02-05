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В Гродно приняли новых бойцов в молодежные отряды охраны правопорядка

05.02.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно приняли новых бойцов в молодежные отряды охраны правопорядкаГродно приняли новых бойцов в молодежные отряды охраны правопорядка" class="one-news__figure-img">

Молодежь хочет активнее участвовать в общественной жизни страны. Все возможности есть. В Гродно сегодня приняли новых бойцов в молодежные отряды охраны правопорядка.


В музее пожарной службы, где о безопасности знают всё, ребята получили удостоверения. Это учащиеся колледжа, будущие коммунальщики. Уже выучили нормативные документы, сдали экзамены по физподготовке. После занятий готовы обеспечить порядок на улицах и в учебных заведениях. Сразу же обсудили, с чем придется столкнуться в работе, предложили и собственные инициативы. В качестве эксперта пригласили делегата Всебелорусского народного собрания от региона – лучшего в стране командира такого отряда Дмитрия Щегриковича.

Желающие заняться этим направлением есть, заявки в БРСМ поступают со всей страны. Задача непростая. Каким образом ее реализовать, в том числе затронут и на предстоящем Всебелорусском народном собрании.

 

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Теги: Гродно
 
 
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Молодежь хочет активнее участвовать в общественной жизни страны. Все возможности есть. В Гродно сегодня приняли новых бойцов в молодежные отряды охраны...
 
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