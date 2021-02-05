В Гродно приняли новых бойцов в молодежные отряды охраны правопорядка

Источник материала: ОНТ

Гродно приняли новых бойцов в молодежные отряды охраны правопорядка" class="one-news__figure-img">

Молодежь хочет активнее участвовать в общественной жизни страны. Все возможности есть. В Гродно сегодня приняли новых бойцов в молодежные отряды охраны правопорядка.





В музее пожарной службы, где о безопасности знают всё, ребята получили удостоверения. Это учащиеся колледжа, будущие коммунальщики. Уже выучили нормативные документы, сдали экзамены по физподготовке. После занятий готовы обеспечить порядок на улицах и в учебных заведениях. Сразу же обсудили, с чем придется столкнуться в работе, предложили и собственные инициативы. В качестве эксперта пригласили делегата Всебелорусского народного собрания от региона – лучшего в стране командира такого отряда Дмитрия Щегриковича.

Желающие заняться этим направлением есть, заявки в БРСМ поступают со всей страны. Задача непростая. Каким образом ее реализовать, в том числе затронут и на предстоящем Всебелорусском народном собрании.

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