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В здании Красного Креста на юге Германии взорвался газ
Источник материала: ОНТ
В результате взрыва газа в немецком городе Мемминген пострадали шесть человек. Об этом
Как доложил представитель правоохранительных органов, взрыв раздался в здании местного отделения Красного Креста. Пожарные и спасатели работали на месте происшествия.
Взрывом сильно повреждено здание, выбиты окна.
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Пока не установлено место утечки газа. По данным экстренных служб, опасности взрыва больше нет.
Фото: Bild
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В результате взрыва газа в немецком городе Мемминген пострадали шесть человек. Об этом сообщает Bild. Как доложил представитель правоохранительных органов, взрыв...
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