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В здании Красного Креста на юге Германии взорвался газ

05.02.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В здании Красного Креста на юге Германии взорвался газ

В результате взрыва газа в немецком городе Мемминген пострадали шесть человек. Об этом сообщает Bild.

Как доложил представитель правоохранительных органов, взрыв раздался в здании местного отделения Красного Креста. Пожарные и спасатели работали на месте происшествия.

Взрывом сильно повреждено здание, выбиты окна.


По данным Allgäuer Zeitung, в результате ЧП серьезно пострадала женщина, работающая уборщицей, – она пришла, чтобы привести в порядок офисы рано утром. Когда женщина нажала на выключатель, произошел взрыв. Пострадавшую доставили на спасательном вертолете в травмпункт. 

Пока не установлено место утечки газа. По данным экстренных служб, опасности взрыва больше нет. 

Фото: Bild

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В результате взрыва газа в немецком городе Мемминген пострадали шесть человек. Об этом сообщает Bild. Как доложил представитель правоохранительных органов, взрыв...
 
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