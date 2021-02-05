В здании Красного Креста на юге Германии взорвался газ

Источник материала: ОНТ

В результате взрыва газа в немецком городе Мемминген пострадали шесть человек. Об этом сообщает Bild.

Как доложил представитель правоохранительных органов, взрыв раздался в здании местного отделения Красного Креста. Пожарные и спасатели работали на месте происшествия.

Взрывом сильно повреждено здание, выбиты окна.





По данным Allgäuer Zeitung, в результате ЧП серьезно пострадала женщина, работающая уборщицей, – она пришла, чтобы привести в порядок офисы рано утром. Когда женщина нажала на выключатель, произошел взрыв. Пострадавшую доставили на спасательном вертолете в травмпункт.

Пока не установлено место утечки газа. По данным экстренных служб, опасности взрыва больше нет.

Фото: Bild

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