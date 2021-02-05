Прогноз погоды на 6 февраля: до -22°C и северо-западный ветер

Источник материала: ОНТ

На смену сильным снегопадам пришли морозы. Холодный воздух в нашу страну принёс северный ветер. В выходные морозы усилятся.

6 февраля погодные условия будет определять холодный неустойчивый воздух с севера Европы. При малой облачности температура устремится вниз. Дискомфорта добавит северо-западный ветер.

Итак, в субботу переменная облачность. Ночью и утром пройдет небольшой снег. Днем без существенных осадков. Влажность до 80%. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, видимость до километра. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет расти.

К утру температура составит от -8°C по юго-западу до -17°C по северо-востоку, при прояснениях до -22°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 4–6 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров будут на отметках от -7°C в юго-западных районах до -14°C в северо-восточных.

К вечеру от -12°C до -17°C.

В воскресенье морозы еще усилятся. Температура ночью -16°C…-23°C, при прояснениях до -26°C, днем -8°C…-15°C. Переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый умеренный, днем в юго-западных районах порывистый. В начале следующей недели морозная погода сохранится.

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