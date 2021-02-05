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В Москве проходит второй за неделю суд над Алексеем Навальным по делу о клевете

05.02.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве проходит второй за неделю суд над Алексеем Навальным по делу о клевете

В Москве проходит второй за неделю суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным. Потерпевшему ветерану Артему Игнатенко во время рассмотрения дела стало плохо. В заседании он участвовал по видеосвязи. Во время дачи показаний ему пришлось вызывать скорую помощь. 


Уголовное дело возбуждено по подозрению в клевете. Оппозиционер разместил в социальных сетях довольно резкую критику в адрес видеоролика, в котором снимался, в том числе, ветеран Игнатенко. Навальный свою вину не признает. Заседание из-за плохого самочувствия потерпевшего прервали. Это не первое судебное разбирательство – ранее московский суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии по другому делу. Сторонники оппозиционера устроили массовые беспорядки на улицах российских городов. Призывы в соцсетях и координация протестной толпы, блокировка дорог и радикалы в толпе. Самые горячие столкновения устроили в Москве и Санкт-Петербурге. В первые ряды выводили детей. Итог – тысячи задержанных.

И, как сообщают информационные агентства, за участие в несанкционированных акциях Россия выслала трех дипломатов – Германии, Польши и Швеции.

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В Москве проходит второй за неделю суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным. Потерпевшему ветерану Артему Игнатенко во время рассмотрения дела стало...
 
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