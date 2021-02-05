Страны ЕАЭС договорились о механизме применения ответных мер против третьих стран

Источник материала: ОНТ

Страны ЕАЭС должны предотвратить появление новых торговых барьеров. В Алматы на Евразийском межправительственном совете премьер-министры договорились о механизме применения ответных мер против третьих стран. Проблему в своём выступлении за круглым столом обозначил глава белорусского правительства Роман Головченко.





Рассмотрели новые подходы к совершенствованию механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В целом они согласованы, осталось уточнить моменты, которые связаны с применением так называемого права вето. Еще одно решение – в морских портах ЕАЭС наладить электронный документооборот, ускорить и упростить перевозки грузов. Следующее заседание межправсовета пройдет в России 23 апреля.

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