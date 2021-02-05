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«Порту», «Барселона», «Киль» и «Целе» добились побед в матчах гандбольной Лиги чемпионов

05.02.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Порту», «Барселона», «Киль» и «Целе» добились побед в матчах гандбольной Лиги чемпионов

К новостям гандбольной Лиги чемпионов. В группе, где выступает «Мешков Брест», «Порту» обыграл «Вардар».

Встреча завершилась со счетом 27:24 в пользу португальской команды. Гостям не помогла результативная игра левого крайнего сборной России Тимура Дибирова. В его активе девять точных бросков. «Барселона» одержала девятую победу подряд. На выезде обыгран венгерский «Веспрем» – 37:34. Лучшим бомбардиром встречи стал Алейкс Гомес. Он провёл десять голов. В еще одном матче группы «Б» «Киль» разгромил украинский «Мотор» – 34:23. В составе клуба из Германии Домагой Дувняк отличился восемь раз. У «Мотора» белорус Борис Пуховский забросил четыре мяча. В активе Максима Бабичева и Вячеслава Бохана по одному голу.

 

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Теги: Брест
 
 
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К новостям гандбольной Лиги чемпионов. В группе, где выступает «Мешков Брест», «Порту» обыграл «Вардар». Встреча завершилась со счетом 27:24 в пользу португальской...
 
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