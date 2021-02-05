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С начала года произошла 131 авария в системе ЖКХ: будет ли расследование их причин
Источник материала: Партизан
4 февраля прошла итоговая коллегия Минжилкомхоза.
Фото: Blizko.by. Изображение носит иллюстративный характер
По информации министра ЖКХ Беларуси Андрея Хмеля, комплекс мер по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период позволил обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения, чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано,
— Вместе с тем с начала текущего года на объектах системы ЖКХ произошла 131 авария (на объектах водоснабжения - 102, в системах водоотведения - 1 и 28 в системах теплоснабжения).
Расследования аварий сегодня - низкого качества. И уже назрела необходимость выстроить систему этих расследований, чтобы принципиально разбираться в причинах возникновения инцидентов, - отметил министр.
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4 февраля прошла итоговая коллегия Минжилкомхоза.
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