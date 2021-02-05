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С начала года произошла 131 авария в системе ЖКХ: будет ли расследование их причин

05.02.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 февраля прошла итоговая коллегия Минжилкомхоза.


Фото: Blizko.by. Изображение носит иллюстративный характер
 
По информации министра ЖКХ Беларуси  Андрея Хмеля, комплекс мер по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период позволил обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения, чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано, пишет БЕЛТА.
 
 — Вместе с тем с начала текущего года на объектах системы ЖКХ произошла 131 авария (на объектах водоснабжения - 102, в системах водоотведения - 1 и 28 в системах теплоснабжения).
Расследования аварий сегодня - низкого качества. И уже назрела необходимость выстроить систему этих расследований, чтобы принципиально разбираться в причинах возникновения инцидентов, - отметил министр.
 
 
 
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