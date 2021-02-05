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Класковский о масштабном опросе: «Доминирующий месседж властей ныне – трепещите и засуньте свое мнение куда подальше»
Источник материала: Партизан
Политический обозреватель – о масштабном социологическом исследовании, которое намечено закончить ко Всебелорусскому народному собранию.
Фото: с сайта TUT.BY
Александр Класковский
– Анонсировавший этот опрос Александр Лукашенко призвал сограждан «объективно и честно» ответить на вопросы социологов и добавил: «Анонимность гарантирую полностью», –
НИСЭПИ, пока его не разгромили в 2016 году, каждый квартал давал россыпь данных, из которых СМИ, конечно же, сразу выколупывали рейтинг официального лидера. К слову, последний опрос НИСЭПИ в июне 2016 года зафиксировал электоральный рейтинг Лукашенко на уровне 29,5%.
Да, в 1994-м он победил на выборах, где и впрямь считали голоса. Но с годами популярность стала таять, что фиксировалось данными социологов.
Поэтому не удивительно, что был раздавлен портивший благостную пропагандистскую картинку НИСЭПИ. Как не удивительно и то, что деятельность оставшихся социологических фирм была жестко табуирована и что даже цифирь опросов на политические темы, сделанных по заказу государственных органов, прячут от широкой публики.
Почему же сейчас Лукашенко понадобилось масштабное, как он подчеркнул, исследование, причем с привлечением зарубежных специалистов? По мнению экспертов, вождь пытается таким образом подлатать легитимность.
Власти не афишируют, какая фирма или фирмы привлечены к опросу, но эксперты сомневаются, что за такое дело могли бы взяться организации с мировой репутацией, которой они дорожат.
Ну, а пока белорусам предложено не бояться интервьюеров. Этакое приятное исключение. Потому что доминирующий месседж властей ныне как раз противоположный: трепещите и засуньте свое мнение куда подальше.
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Класковский о масштабном опросе: «Доминирующий месседж властей ныне – трепещите и засуньте свое мнение куда подальше»
Политический обозреватель – о масштабном социологическом исследовании, которое намечено закончить ко Всебелорусскому народному собранию.
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