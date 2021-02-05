ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Класковский о масштабном опросе: «Доминирующий месседж властей ныне – трепещите и засуньте свое мнение куда подальше»

05.02.2021 20:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политический обозреватель – о масштабном социологическом исследовании, которое намечено закончить ко Всебелорусскому народному собранию.

Класковский о масштабном опросе: «Доминирующий месседж властей ныне – трепещите и засуньте свое мнение куда подальше»
Фото: с сайта TUT.BY

Александр Класковский

– Анонсировавший этот опрос Александр Лукашенко призвал сограждан «объективно и честно» ответить на вопросы социологов и добавил: «Анонимность гарантирую полностью», – пишет политический обозреватель Александр Класковский. – Это обращение вождя политического режима очень красноречиво в том смысле, что невольно отражает всю плачевность положения, в котором оказалась социология в Беларуси.

НИСЭПИ, пока его не разгромили в 2016 году, каждый квартал давал россыпь данных, из которых СМИ, конечно же, сразу выколупывали рейтинг официального лидера. К слову, последний опрос НИСЭПИ в июне 2016 года зафиксировал электоральный рейтинг Лукашенко на уровне 29,5%.

Да, в 1994-м он победил на выборах, где и впрямь считали голоса. Но с годами популярность стала таять, что фиксировалось данными социологов.

Поэтому не удивительно, что был раздавлен портивший благостную пропагандистскую картинку НИСЭПИ. Как не удивительно и то, что деятельность оставшихся социологических фирм была жестко табуирована и что даже цифирь опросов на политические темы, сделанных по заказу государственных органов, прячут от широкой публики.

Почему же сейчас Лукашенко понадобилось масштабное, как он подчеркнул, исследование, причем с привлечением зарубежных специалистов? По мнению экспертов, вождь пытается таким образом подлатать легитимность.

Власти не афишируют, какая фирма или фирмы привлечены к опросу, но эксперты сомневаются, что за такое дело могли бы взяться организации с мировой репутацией, которой они дорожат.

Ну, а пока белорусам предложено не бояться интервьюеров. Этакое приятное исключение. Потому что доминирующий месседж властей ныне как раз противоположный: трепещите и засуньте свое мнение куда подальше.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель – о масштабном социологическом исследовании, которое намечено закончить ко Всебелорусскому народному собранию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы попытаются призвать к ответу журналиста Russia Today
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by