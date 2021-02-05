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Сразу 185 немецких актеров и актрис совершили каминг-аут

05.02.2021 20:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа из 185 немецких актеров и актрис совершила одновременный массовый каминг-аут, сообщив о своей сексуальной и гендерной идентичности на страницах журнала Süddeutsche Zeitung. Геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендерные люди, играющие в кино и сериалах, опубликовали совместный манифест, призывающий к увеличению количества ЛГБТК-персонажей на экране и к изменению отношения к ним, пишет kinopoisk.


«До сих пор мы не могли открыто говорить о нашей личной жизни, опасаясь последствий для нашей профессиональной жизни, — заявили они. — Мы — актеры. Нам необязательно быть теми, кого мы играем».

В каминг-ауте приняли участие Ева Мекбах, Карин Ханкцевски, Удо Замель, Лина Хабихт, Джилл Уэллер, Сильвия Майер, Надина Вриц и Марк Вашке, звезда сериала Netflix «Тьма».

В интервью журналу многие сказали, что им советовали не рассказывать о своей сексуальной и гендерной идентичности, так как это может негативно сказаться на их карьерах и помешает в будущем получать роли гетеросексуальных персонажей.

 
 
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Геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендерные люди, играющие в кино и сериалах, опубликовали совместный манифест.
 
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