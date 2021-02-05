Комиссия педагогов занялась семьей, у которой дома на окнах висели бчб-жалюзи

Источник материала: Onliner

Недавно мы рассказывали о суде над белорусом, вероломно повесившем в квартире красно-белые жалюзи. Судья Виктор Шевцов счел это незаконным пикетом, признал Сергея Мельянца виновным по ст. 23.34 КоАП и назначил штраф в 870 рублей. Решение еще не вступило в законную силу ( мужчина подал апелляцию ), но у учреждений образования, в которых учатся дети Сергея, уже возникли вопросы к семье: начато социальное расследование на предмет признания детей находящимися в социально опасном положении.

— Только что старший сын пришел домой из колледжа, — рассказывает Сергей. — Смотрю, какой-то невеселый. Спрашиваю, что случилось. Оказалось, что его сняли с последнего урока и завели в кабинет к замдиректора по воспитательной части. Там был также классный руководитель и еще одна женщина. Причина — мое административное правонарушение. Так они называют висящие у нас в спальне на окне жалюзи. Со слов сына, его битый час песочили по поводу того, как это нехорошо. Расспрашивали подробности о семье. Спрашивали, доволен ли он своим отцом. Пообещали прийти к нам домой с проверкой. Рассказывали истории о немцах и о том, что бчб-флаг — фашистский.

Социальное расследование проводят все учреждения образования, в которых учатся дети Сергея. Однако Onliner попытался взять комментарий именно в колледже, где учится старший сын, потому что именно с ним, со слов отца, провели беседу про бчб-флаг и его роль в истории.

Свой интерес к данной теме директор колледжа объяснил так:

— Если приходит сигнал, что родители ребенка нарушили законодательство, мы обязаны провести социальное расследование.

Onliner пытался уточнить у директора, проводится ли социальное расследование по факту, например, безбилетного проезда членов семьи в общественном транспорте, но ответа так и не получил.

— Социальное расследование начинается при выявлении нарушения правопорядка, в том числе по статьям КоАП, — сказал собеседник, не вдаваясь в подробности. Он сослался на постановление №22 Совмина.

Однако в этом постановлении нет указаний на то, что любое административное правонарушение может стать поводом для начала социального расследования. Там указаны лишь конкретные статьи КоАП, нарушения по которым могут стать таким поводом: ст. 9.1, 9.4, 17.1, ч. 3 ст. 17.3, ст. 17.4, 17.5, 17.8. Статья 23.34 КоАП в постановлении не упоминается ни в каком контексте.

— Мы начали социальное расследование и беседу с сыном, потому что из школы (в которой учится другой ребенок Сергея. — Прим. Onliner) поступила информация, что в отношении семьи начато расследование. Мы в него включились. Чтобы выяснить, что произошло, мы вызвали сына в кабинет, имеем на это право, — сказал директор колледжа.

— А почему вы не выяснили это у школы?

— Они сказали — потому что отец привлечен к административной ответственности. Сказали также, что вышлют документы.

— Вы получили эти документы? Там было написано, что отец привлечен по ст. 23.34?

— Что составлен протокол в УВД Миноблисполкома, да. Но мы начали социальное расследование не из-за этого, а из-за сигнала из учреждения образования о факте противоправных действий. Теперь, когда мы получили бумаги из учреждения образования, мы не имеем права разглашать их суть и давать им оценку до конца социального расследования, даже с разрешения родителей. Расследование не может быть прекращено, пока не пройдут все соответствующие проверки.