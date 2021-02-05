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Вынесен приговор 15-летнему администратору телеграм-канала «Данные карателей Беларуси»
Источник материала: Onliner
Подростка, создавшего один из телеграм-каналов, содержащих сведения о силовиках, на два года отправили в специальное воспитательное учреждение закрытого типа. Он публиковал персональные данные сотрудников милиции Гомельщины. Такая информация
— Несовершеннолетний призывал участников перечислять ему пожертвования на развитие телеграм-канала, однако в дальнейшем указанные денежные средства тратил на собственные нужды, — прокомментировала помощник прокурора Гомеля Анна Зубарова. В сюжете говорится, что за донаты молодой человек купил скутер и одежду. Всего он получил больше полутора тысяч белорусских рублей и около пяти тысяч российских.
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Подростка, создавшего один из телеграм-каналов, содержащих сведения о силовиках, на два года отправили в специальное воспитательное учреждение закрытого типа. Он...
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