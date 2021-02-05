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Вынесен приговор 15-летнему администратору телеграм-канала «Данные карателей Беларуси»

05.02.2021 20:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Подростка, создавшего один из телеграм-каналов, содержащих сведения о силовиках, на два года отправили в специальное воспитательное учреждение закрытого типа. Он публиковал персональные данные сотрудников милиции Гомельщины. Такая информация прозвучала в эфире гомельского телевидения.

— Несовершеннолетний призывал участников перечислять ему пожертвования на развитие телеграм-канала, однако в дальнейшем указанные денежные средства тратил на собственные нужды, — прокомментировала помощник прокурора Гомеля Анна Зубарова. В сюжете говорится, что за донаты молодой человек купил скутер и одежду. Всего он получил больше полутора тысяч белорусских рублей и около пяти тысяч российских.

 
Теги: Гомель
 
 
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Подростка, создавшего один из телеграм-каналов, содержащих сведения о силовиках, на два года отправили в специальное воспитательное учреждение закрытого типа. Он...
 
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