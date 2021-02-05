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Telegram стал самым скачиваемым приложением в январе 2021 года
Источник материала: Хартия'97
Telegram стал самым скачиваемым приложением в январе 2021 года
Наибольшей популярностью мессенджер пользовался в Индии и Индонезии.
Аналитическая компания SensorTower представила рейтинг самых скачиваемых приложений за январь 2021 года: на первом месте оказался мессенджер Telegram, обогнав TikTok, Facebook, Instagram и другие популярные неигровые приложения, передает
Количество скачиваний Telegram за год увеличилось в 3,8 раза — до более 63 млн установок. Наибольшей популярностью мессенджер пользовался в Индии и Индонезии. На эти страны пришлось 24% и 10% от общего числа скачиваний соответственно.
Второе место в рейтинге неигровых приложений за январь 2021 года досталось TikTok. Третье место занял стремительно растущий Signal, а четвертое и пятое места взял Facebook и принадлежащий ему же мессенджер WhatsApp соответственно.
Пользователи WhatsApp начали массово переходить в Telegram и Signal после новости о том, что мессенджер меняет свою политику пользования сервисом.
К слову, использовать приложение Signal посоветовал Илон Маск в своем Твиттере. Интересно, что одним только своим твитом Маск поднял акции Signal Advance на 1100%, хотя компания никакого отношения к мессенджеру не имеет – инвесторы перепутали названия.
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Наибольшей популярностью мессенджер пользовался в Индии и Индонезии.
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