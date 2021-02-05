ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский объяснил отключение трех пророссийских телеканалов

05.02.2021 20:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 февраля, записал видеообращение, в котором подробно объяснил, почему ввел в действие решение СНБО (нацбезопасность), согласно которому в эфир прекратили выходить три телеканала. Он призвал отличать средства массовой информации от средств массового поражения.

Зеленский объяснил отключение трех пророссийских телеканалов

«Нас давно хотят разделить. Чтобы этого не произошло, мы должны сами научиться разделять. Правду и ложь. Благие намерения и шкурные интересы», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в этот раз влог записал на русском языке специально для того, чтобы его услышала именно та часть людей, которая относится к украинскому языку настороженно и верит в то, что если «по телику и на русском», то это непременно правда.

В видеообращении Зеленский заверил, что информация о том, что в Украине, якобы запретили продажу книг Михаила Булгакова и Бориса Акунина — ложь, и в доказательство показал несколько экземпляров, купленных на днях в «фашиствующем Киеве».

 

 

«Окей. Что же мы имеем в итоге? Все просто. Наглую, циничную и опасную ложь. Такое вот трио. Очень напоминает трио каналов, которые на этой неделе прекратили свое вещание в Украине», — отметил Зеленский.

Он добавил, что те, кто поддерживает связи с «незаконными формированиями и псевдо-структурами в Крыму и на Донбассе» составляют угрозу Украине, и Украина будет с ними бороться. И именно эта деятельность собственников телеканалов, по словам Зеленского является причиной их отключения.

«Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны на самом деле нет. Точнее есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России. А что это наш внутренний конфликт. Ссора. Такой, маленький междусобойчик. Ну подумаешь десятки тысяч убитых…», — сказал Зеленский.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против «112 Украина», NewsOne и ZIK решили вводить после того, как выяснили, что «это не средства массовой информации, а сугубо пропагандистская машина».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 февраля, записал видеообращение, в котором подробно объяснил, почему ввел в действие решение СНБО...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Копище белорусы выстроились в цепь солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by