ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Административный протокол в отношении лидского журналиста Дешука отправлен на доработку

05.02.2021 20:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Административный протокол в отношении лидского журналиста-фрилансера Юрия Дешука отправлен на доработку, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

Административный протокол в отношении лидского журналиста Дешука отправлен на доработку
Фото: Facebook Юрия Дешука

Решение вынес суд Лидского района 5 февраля. Протокол был составлен по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). С 3 февраля Дешук находился под стражей, сейчас он на свободе.

20 января журналист был задержан на трое суток в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 339 УК (злостное хулиганство). Оно было заведено в связи с событиями 18 января в Лиде (Гродненская область) во время заседания суда, на котором активиста Витольда Ашурка приговорили к пяти годам лишения свободы.

Люди в зале возмутились приговором и начали кричать «Позор!» и «Верым! Можам! Пераможам!». Дешук снимал происходившее на телефон.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Административный протокол в отношении лидского журналиста-фрилансера Юрия Дешука отправлен на доработку, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бакі на новым працэсе супраць Навальнага жорстка паспрачаліся. Суд абвясьціў перапынак да 12 лютага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by