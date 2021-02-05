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За 2020 год жалоб на работу такси стало в 7 раз больше. А что заставляет вас жаловаться на водителя?

05.02.2021 21:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2020 году жители Минска и Минской области жаловались на таксистов в семь раз чаще, чем в 2019-м: в позапрошлом году жалоб было всего 59, а в прошлом — аж 428. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Олег Якшевич.

Были названы и самые распространенные административные правонарушения:

  • оформление автомобилей-такси (наличие визиток, отсутствие плафонов и желтых полос и так далее);
  • отказ выдавать чек и отказ включать таксометр (или его отсутствие в принципе);
  • вопросы безопасности;
  • завышение тарифов;
  • грубость и необоснованные отказы в перевозке.

Жалобы на работу автомобилей-такси, по словам представителя филиала Транспортной инспекции, в прошлом году поступали почти ежедневно. В каждом заявлении, как правило, речь шла о нескольких нарушениях. Факты, изложенные в них, проверялись. При подтверждении нарушений виновные привлекались к административной ответственности.

— Результаты минувшего года в очередной раз показывают, что отмена Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 лицензий на перевозку пассажиров автомобилями-такси негативно отразилась на качестве пассажирских перевозок, что подтверждается в том числе жалобами клиентов, — заявил Якшевич.

А что заставляет вас жаловаться на водителя Uber или такси?

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Теги: Минск
 
 
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В 2020 году жители Минска и Минской области жаловались на таксистов в семь раз чаще, чем в 2019-м: в позапрошлом году жалоб было всего 59, а в прошлом — аж 428. Об этом...
 
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