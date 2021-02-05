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За 2020 год жалоб на работу такси стало в 7 раз больше. А что заставляет вас жаловаться на водителя?
Источник материала: Onliner
В 2020 году жители Минска и Минской области жаловались на таксистов в семь раз чаще, чем в 2019-м: в позапрошлом году жалоб было всего 59, а в прошлом — аж 428. Об этом агентству «Минск-Новости»
Были названы и самые распространенные административные правонарушения:
Жалобы на работу автомобилей-такси, по словам представителя филиала Транспортной инспекции, в прошлом году поступали почти ежедневно. В каждом заявлении, как правило, речь шла о нескольких нарушениях. Факты, изложенные в них, проверялись. При подтверждении нарушений виновные привлекались к административной ответственности.
— Результаты минувшего года в очередной раз показывают, что отмена Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 лицензий на перевозку пассажиров автомобилями-такси негативно отразилась на качестве пассажирских перевозок, что подтверждается в том числе жалобами клиентов, — заявил Якшевич.
А что заставляет вас жаловаться на водителя Uber или такси?
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За 2020 год жалоб на работу такси стало в 7 раз больше. А что заставляет вас жаловаться на водителя?
В 2020 году жители Минска и Минской области жаловались на таксистов в семь раз чаще, чем в 2019-м: в позапрошлом году жалоб было всего 59, а в прошлом — аж 428. Об этом...
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