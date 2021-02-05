Видеообращение Тихановской: Весна близко. Лукашенко не выйдет на улицу, а люди выйдут!

Она заявила, что Александр Лукашенко сумел собрать на мероприятие 2700 человек, и "это только чиновники и идеологи". "Это вместимость Дворца республики". "Отобранная публика, которая не скажет ему "уходи", — такую характеристику Тихановская дала делегатам. "Лукашенко не может выступит перед реальными людьми. Он ни разу не делал этого после МКЗТ 17 августа. Выйти на улицу ему сейчас не под силу. А люди выйдут."