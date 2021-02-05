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Видеообращение Тихановской: Весна близко. Лукашенко не выйдет на улицу, а люди выйдут!

05.02.2021 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусам перед "Всебелорусским народным собранием", которое готовят власти.

 Она заявила, что Александр Лукашенко сумел собрать на мероприятие 2700 человек, и "это только чиновники и идеологи".  "Это вместимость Дворца республики". "Отобранная публика, которая не скажет ему "уходи", — такую характеристику Тихановская дала делегатам. "Лукашенко не может выступит перед реальными людьми. Он ни разу не делал этого после МКЗТ 17 августа. Выйти на улицу ему сейчас не под силу. А люди выйдут."
 
 
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Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусам перед "Всебелорусским народным собранием", которое готовят власти.
 
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