В Минэнерго опровергли слухи о ЧП на БелАЭС

Источник материала: Onliner

Сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация об очередном происшествии на Белорусской АЭС. Сообщалось, что там возникла проблема с циркуляционным насосом на первом энергоблоке, однако станцию решили не останавливать. Вечером в Министерстве энергетики опровергли эту информацию.

— Появившаяся на некоторых телеграм-каналах информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС не соответствует действительности.

Все насосы первого энергоблока работают в штатном режиме. Продолжаются работы по освоению номинальной мощности реактора в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации, — сообщили в пресс-службе ведомства.