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В Минэнерго опровергли слухи о ЧП на БелАЭС
Источник материала: Onliner
Сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация об очередном происшествии на Белорусской АЭС. Сообщалось, что там возникла проблема с циркуляционным насосом на первом энергоблоке, однако станцию решили не останавливать. Вечером в Министерстве энергетики
— Появившаяся на некоторых телеграм-каналах информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС не соответствует действительности.
Все насосы первого энергоблока работают в штатном режиме. Продолжаются работы по освоению номинальной мощности реактора в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация об очередном происшествии на Белорусской АЭС. Сообщалось, что там возникла проблема с циркуляционным...
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