ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минэнерго опровергли слухи о ЧП на БелАЭС

05.02.2021 21:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация об очередном происшествии на Белорусской АЭС. Сообщалось, что там возникла проблема с циркуляционным насосом на первом энергоблоке, однако станцию решили не останавливать. Вечером в Министерстве энергетики опровергли эту информацию.

— Появившаяся на некоторых телеграм-каналах информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС не соответствует действительности.

Все насосы первого энергоблока работают в штатном режиме. Продолжаются работы по освоению номинальной мощности реактора в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация об очередном происшествии на Белорусской АЭС. Сообщалось, что там возникла проблема с циркуляционным...
 
Новости дня
Новости разные
 
За 2020 год жалоб на работу такси стало в 7 раз больше. А что заставляет вас жаловаться на водителя?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by