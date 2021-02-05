«Войнушка, о которой говорил Лукашенко, уже идет»

Источник материала: Салiдарнасць

В последнее время Лукашенко о войне говорит чаще, чем Левитан в 1941-45-м. Вот и сейчас правитель решил попугать белорусов «войнушкой», которая обязательно наступит, если не заняться умами молодежи.





— Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке, — заявил Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора. — И боюсь, что в условиях геополитического разлома (об этом мы, наверное, еще будем говорить на собрании) мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы.

Естественно, единственно возможным выходом из ситуации правитель видит следование «политики партии» с поддержкой ее неизменного вождя, чтобы «своими руками не привести страну в этот хаос».

Неизвестно, много ли осталось людей, которых всерьез пугают слова Александра Григорьевича о войнах и хаосе. За последнее время мы столько наслушались ужасов о лязгающих танках у наших границ, что эти крики о «волках» вряд ли на кого-то могут произвести впечатление.

Тем более, что эти самые «волки» разрывали синеокую (правда, пока только в речах правителя) с самых разных сторон. И со стороны России, и со стороны стран НАТО и даже враги изнутри покушались на этот лакомый кусок.

Например, в 2018 году на фоне обострения отношений с Россией Лукашенко пугал:

«Мы на фронте. Не выдержали эти годы, провалимся, — значит надо будет или в состав какого-либо государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги, а не дай бог — развяжут еще войну, как в Украине».

В 2019-м угроза было вообще отовсюду:

— Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы, — заявил Лукашенко в интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.

В 2020-м здесь уже НАТО с подачи Польши «готово» было оттяпать часть Беларуси и даже «создало» военную группировку, нацеленную на захват западных земель:

— Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют, — заверял Лукашенко в декабре.

А сколько было поводов развязать гражданскую войну! Даже в стихийных мемориалах памяти о погибших в ходе протестных акций Лукашенко видел плацдарм для начала войны:

— Основная цель — чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда ещё подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные... чтобы это превратить в место начала гражданской войны. Это — главная цель.

Теперь вот потенциальной угрозой развязывания «войнушки» оказались неокрепшие умы нашей молодежи.

Впрочем, надо признать, что некоторая доля правды в словах Александра Григорьевича есть. Более того, «войнушка» не просто возможна в некоторой перспективе, она уже идет. И это война за власть одного человека против своего народа.