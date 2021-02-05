Источник материала: Хартия'97

Что связывает Медведчука и бизнесменов, близких к Лукашенко 1 5.02.2021, 21:06

фото: euroradio.fm

Банковские вклады и торговля светлыми нефтепродуктами.

Украинского политика Виктора Медведчука часто называют "кумом Путина", и это не преувеличение: российский президент является крёстным отцом дочери украинского олигарха. Их связывают тёплые отношения: они нередко встречаются, а в Украине Медведчук активно адвокатирует Россию. Мол, и война на Донбассе — не вина Москвы, и вообще нужно побыстрее договариваться с РФ.

Тесные связи у Медведчука не только с российскими властями. Деньги Виктора Медведчука и его партнёра лежат в белорусских банках, подконтрольных приближённым к Лукашенко бизнесменам Алексею Олексину и Николаю Воробью. Еврорадио исследовало их деловые связи.

Украинские миллионы в белорусских банках

В белорусском Абсолютбанке на конец 2018-го лежало чуть больше 31 миллиона рублей средств клиентов. Это в 80 раз меньше, чем было у Белгазпромбанка и в 17 раз меньше, чем у Технобанка. В общем, это был не самый денежный банк.

Но весной 2020-го в Абсолютбанке уже лежало больше 117 миллионов рублей средств клиентов. Рост произошёл за 2019 год.

По совпадению именно в декларации за 2019 год Виктор Медведчук указал, что хранит деньги в том числе в этом белорусском банке.



Один из счетов в Абсолютбанке открыт на имя жены Медведчука

фото: euroradio.fm

Медведчук указал, что в 2019 году хранил в Абсолютбанке более 4,8 млн евро и 24 тысячи российских рублей. Его денег в белорусском банке могло быть и больше: в декларации не указано место хранения ещё 210 тысяч долларов самого Медведчука и 1,8 млн долларов его супруги: они идут по графе “наличные”.

Декларация Медведчука за 2020-й ещё не опубликована, но можно предположить, что размер "заначки" в Абсолютбанке у политика не сильно изменился: во всяком случае, в отчётах о средствах клиентов банка нет ни заметного роста, ни стремительного падения.

"Заначка" — 13 млн евро

Украинского депутата Тараса Козака называют формальным владельцем медиаактивов Медведчука — телеканалов 112, News One и ZIK, вещание которых в начале февраля запретил Владимир Зеленский. В его декларации за 2019-й также упоминаются белорусские банки.

В том же Абсолютбанке Козак в 2019-м хранил 6,6 миллиона евро. При этом на Козака и членов его семьи в банке теоретически могут быть открыты и другие счета.

Ещё в одном белорусском банке — МТБанке — Козак хранил 1,4 миллиона евро. И здесь также могут быть другие счета, данные по которым не раскрываются.

Таким образом, минимальная "заначка" основных пророссийских депутатов из Украины в белорусских банках составляет порядка 13 млн евро. С учётом не раскрываемых данных и счетов родственников, а также с оглядкой на резкий рост средств клиентов Абсолютбанка можно предположить, что суммы более внушительны.

Сделки по покупке медиаимперии Медведчука Козак совершал именно через белорусские банки.

Встречи с Лукашенко

У Виктора Медведчука был перерыв в публичной политике, но в 2019-м он снова "вошёл в обойму" и стал депутатом на внеочередных выборах в Верховную Раду. Именно с этого времени он и обязан публиковать свои декларации.

Можно предположить, что к такому развитию ситуации Медведчук готовился. В 2019-м Александр Лукашенко провёл три (!) публичные встречи с Медведчуком — хотя раньше таких никогда не было. Они общались как минимум в январе, апреле и июле этого года — как раз в тот период, когда Медведчук готовился к избранию в парламент и, вероятно, выводил средства в Беларусь.

Чем вызван такой необычный выбор банков для хранения активов? Смотрим на владельцев Абсолютбанка и МТБанка.



Николай Воробей и Алексей Олексин стоят справа от Александра Лукашенко и его сына Виктора

фото: euroradio.fm

МТБанк принадлежит семье приближённого к Лукашенко бизнесмена Алексея Олексина. Проанализировать возможный прилив средств Медведчука и Козака в него проблематично, потому что его финансовые показатели, в отличие от Абсолютбанка, всегда были внушительными.

Абсолютбанк принадлежит давнему партнёру Олексина Николаю Воробью. В конце 2020-го, после включения в санкционный список ЕС, он переписал свои доли на подчинённых. Но изменился ли конечный бенефициар бизнеса?

Олексина и Воробья связывают такие компании, как "Интерсервис" и "Бремино групп". Оба бизнесмена торгуют с Украиной светлыми нефтепродуктами.

Куда же без нефти

Так, в конце 2015-го украинские СМИ сообщали о том, что "Энерго Оил" Олексина участвует в схеме поставок на рынок Украины российского "дизеля" с белорусскими сертификатами. В том же подозревали и "Интерсервис".

В 2019-м Воробей купил контрольный пакет акций украинского трубопровода "ПрикарпатЗападтранс", который после начала войны на Донбассе перешёл от российской компании "Транснефть" к связанным с Медведчуком и Козаком компаниям.



Трубопровод "ПрикарпатЗападтранс" позволяет не только поставлять не только белорусские нефтепродукты, но и российские, а при желании и экспортировать их дальше

фото: euroradio.fm

Светлые нефтепродукты являются одной из основных строк белорусского экспорта в Украину, особенно на фоне российско-украинского конфликта. Продавать дизель компаниям, которые не имеют ничего против этого, потому что связаны с Медведчуком, — хлопотное, но очень выгодное дельце. Особенно если этот дизель — российский.

Кроме того, Воробья связывали с перепродажей в Украину российского угля. Подозрения в этом появились после ряда сделок между его Абсолютбанком и Медведчуком.

Свой банк в Украине

В конце 2020-го Воробей заинтересовался покупкой украинского БТА Банка. В покупке банка мог быть заинтересован не только сам Воробей, но и его партнёр Медведчук: наличие "своего" банка позволяет не только зарабатывать на вкладах и кредитах, но и хранить там средства и проводить нужные финансовые операции.

По размеру БТА Банк занимает 71-е место из 71 банка Украины, он фактически не имеет сети отделений и, кажется, не особо заинтересован в её расширении. Поэтому логично предположить, что белорусский бизнесмен рассматривал его именно как площадку для хранения активов. Однако после попадания в санкционный список Воробью в сделке отказали.

После запрета в Украине вещания трёх каналов Медведчука белорусские государственные СМИ начали активно защищать "свободу слова". Причиной тому могут быть не только желание пропагандистов указывать на "соломинку" в чужом глазу, но и тесные связи Медведчука с белорусской верхушкой.

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