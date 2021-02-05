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Британские пабы уничтожили пиво на миллионы долларов
Источник материала: Хартия'97
Британские пабы уничтожили пиво на миллионы долларов
На такой шаг пабы и бары пошли из-за карантина.
Пабы и бары Великобритании с начала пандемии уничтожили 87 миллионов пинт пива, что соответствует 331 миллиону фунтов стерлингов (453 миллиона долларов) недополученной прибыли. Об этом
Из-за карантина британским пабам пришлось вылить невостребованное пиво. Ассоциация призвала правительство страны продлить снижение НДС для сектора, а также снизить пошлины на пиво. Британские пабы платят налоги за продажу напитка в 11 раз больше, чем в Германии или Испании. Без государственной поддержки заведения не смогут выжить, а волна банкротств будет неизбежной, отметили в организации.
Ранее стало известно, что власти Великобритании готовы выделить 40 миллионов фунтов (54 миллиона долларов) пабам, которые были вынуждены закрыться на время локдауна.
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На такой шаг пабы и бары пошли из-за карантина.
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