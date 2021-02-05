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Британские пабы уничтожили пиво на миллионы долларов

05.02.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Британские пабы уничтожили пиво на миллионы долларов

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  • 5.02.2021, 20:54
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Британские пабы уничтожили пиво на миллионы долларов

На такой шаг пабы и бары пошли из-за карантина.

Пабы и бары Великобритании с начала пандемии уничтожили 87 миллионов пинт пива, что соответствует 331 миллиону фунтов стерлингов (453 миллиона долларов) недополученной прибыли. Об этом сообщила Британская ассоциация пива и пабов (BBPA).

Из-за карантина британским пабам пришлось вылить невостребованное пиво. Ассоциация призвала правительство страны продлить снижение НДС для сектора, а также снизить пошлины на пиво. Британские пабы платят налоги за продажу напитка в 11 раз больше, чем в Германии или Испании. Без государственной поддержки заведения не смогут выжить, а волна банкротств будет неизбежной, отметили в организации.

Ранее стало известно, что власти Великобритании готовы выделить 40 миллионов фунтов (54 миллиона долларов) пабам, которые были вынуждены закрыться на время локдауна.

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На такой шаг пабы и бары пошли из-за карантина.
 
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