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В белорусских автобусах могут появиться ультрафиолетовые очистители воздуха. Вот экспериментальная модель
Источник материала: Onliner
Минский автозавод представил первый автобус МАЗ-203, укомплектованный салонным ультрафиолетовым очистителем воздуха. Пока это экспериментальный образец. После успешного цикла испытаний и обкатки на предприятиях «Минсктранса» такая комплектация сможет стать опционной. По желанию заказчика очистителем можно будет дооснастить салон любой единицы пассажирской техники. Об этом
Прибор разработали специалисты из «Ультрамедтеха» — белорусской компании, которая производит оборудование, основанное на использовании УФ-излучения. Сообщается, что устройство уничтожает вирусы, бактерии, а также борется с неприятными запахами, аллергенами и дымом на площади в 12 квадратных метров, не создавая угрозы для жизни и здоровья людей.
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В белорусских автобусах могут появиться ультрафиолетовые очистители воздуха. Вот экспериментальная модель
Минский автозавод представил первый автобус МАЗ-203, укомплектованный салонным ультрафиолетовым очистителем воздуха. Пока это экспериментальный образец. После...
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