В белорусских автобусах могут появиться ультрафиолетовые очистители воздуха. Вот экспериментальная модель

Источник материала: Onliner

Минский автозавод представил первый автобус МАЗ-203, укомплектованный салонным ультрафиолетовым очистителем воздуха. Пока это экспериментальный образец. После успешного цикла испытаний и обкатки на предприятиях «Минсктранса» такая комплектация сможет стать опционной. По желанию заказчика очистителем можно будет дооснастить салон любой единицы пассажирской техники. Об этом сообщается на сайте Минского автозавода.













Прибор разработали специалисты из «Ультрамедтеха» — белорусской компании, которая производит оборудование, основанное на использовании УФ-излучения. Сообщается, что устройство уничтожает вирусы, бактерии, а также борется с неприятными запахами, аллергенами и дымом на площади в 12 квадратных метров, не создавая угрозы для жизни и здоровья людей.