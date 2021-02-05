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Тихановская: Всебелорусское номенклатурное собрание пытаются выставить как нечто выражающее волю народа

05.02.2021 22:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Всебелорусское номенклатурное собрание пытаются выставить как нечто выражающее волю народа», — заявила Светлана Тихановская в видеообращении, посвященном VI Всебелорусскому народному собранию (11—12 февраля).

Тихановская: Всебелорусское номенклатурное собрание пытаются выставить как нечто выражающее волю народа

«Но кого они считают народом? Вам предлагали в нем участвовать? Или, может, вы знаете лично кого-то, кто едет туда? Часть делегатов вообще узнали о своем выдвижении из средств массовой информации», — отметила Тихановская.

По ее словам, 2700 человек — это не утвержденное число белорусов, которые могут принимать решения национальной значимости, и не общее число представителей от каждого района, города, деревни. «Это просто вместимость Дворца Республики. Это то количество людей, которое они сумели собрать под принуждением. Помните, как в октябре они пытались свезти людей со всей страны на огромный митинг? Тогда даже давление не сработало», — заявила экс-кандидат в президенты.

По ее мнению, 2700 человек на ВНС — «это только чиновники и идеологи, отобранная публика, которая не скажет ему (Александру Лукашенко. — ред.) "Уходи!"». «Он не может выступить перед реальными людьми. Он ни разу не делал этого с той самой поездки на МЗКТ 17 августа. Выйти на улицу ему сейчас не под силу», — считает Тихановская.

По ее мнению, люди будут протестовать, «потому что никто не хочет слышать про пятилетки, колхозы, совхозы, потому что мы хотим строить свое будущее, а он хочет сохранять "продовольственную безопасность"».

«Весна близко, и мы знаем: сейчас голоса одного высокопоставленного чиновника может быть достаточно, чтобы остановить политические манипуляции, и чтобы народ Беларуси больше никто не называл лишними людьми», — убеждена Тихановская.

 
 
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«Всебелорусское номенклатурное собрание пытаются выставить как нечто выражающее волю народа», — заявила Светлана Тихановская в видеообращении, посвященном VI...
 
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