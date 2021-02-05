«Белсат» требует немедленно освободить своих журналисток Андрееву и Чульцову

Немедленно освободить своих журналисток Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, а также снять с них «ложные обвинения» потребовал вещающий на Беларусь польский телеканал «Белсат».





«Считаем заключение наших журналисток незаконным. Наши репортеры выполняли свою работу — готовили материалы для телеканала "Белсат". Во время работы они добросовестно и тщательно выполняли все журналистские обязанности. Обвинения в адрес обеих журналисток абсурдны», — подчеркивается в заявлении.

Телеканал отмечает, что Андреева и Чульцова «не руководили "групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок», не организовывали и не готовили «действия, грубо нарушающие общественный порядок».

«Их задержали 15 ноября, когда они освещали жестокий разгон мирной демонстрации на месте задержания активиста Романа Бондаренко — человека, который сделал замечание неизвестным в штатском, чтобы они не срывали белорусской символики. В результате избиения он, не приходя в сознание, скончался в больнице. Журналистки вели репортаж о том, почему жители Беларуси возмущены смертью Романа Бондаренко. В этом заключается журналистская работа, и такие действия не должны наказываться ни в одной стране мира», — убежден телеканал.

Справка БелаПАН. Сотрудницы телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чулцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «Площади перемен» в Минске (двор на улице Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

Процесс по делу Андреевой и Чульцовой начнется 9 февраля в суде Фрунзенского района Минска.

Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными.

Перед началом процесса Андреева попросила суд «разорвать цепь преступных приказов», поскольку их исполнение означает участие в преступлении. Специальное заявление Андреевой для прессы зачитал ее муж Игорь Ильяш 5 февраля во время пресс-конференции, посвященной будущему суду над журналистками «Белсата».

Андреева заявила, что ее дело «от начала и до конца сфабриковано» и является «местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность». «15 ноября меня задержали по преступному приказу. В тот день силовики говорили мне: "Ты больше не будешь вести свои стримы никогда". Затем снова вышел преступный приказ, и меня поместили в тюрьму, — отметила журналистка. — Почти три месяца я провела за решеткой. По их замыслу, заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности выбранного пути, однако ничего подобного не произошло».

По словам Андреевой, время в СИЗО только закалило ее характер, а невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день.

«Вместе с тем я понимаю, что необходимо разорвать цепь выполнения преступных приказов. Я обращаюсь к суду с просьбой сделать это наконец. Выполнять преступный приказ — значит участвовать в преступлении, — заявила журналистка. — Но за преступлением наступает раскаяние, именно оно станет наиболее страшным наказанием, потому что будет отравлять вам жизнь, не давая покоя до глубокой старости. Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно».