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Минчане и гродненцы почтили память национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко
Источник материала: Хартия'97
Минчане и гродненцы почтили память национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко
Белорусы процитировали славного земляка.
Гродненцы и минчане «Вольнага Усхода» помнят и чтят своих национальных героев.
«Нужно пожертвовать многим, чтобы спасти все…», - процитировали Костюшко белорусы.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы процитировали славного земляка.
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