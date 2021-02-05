ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Зеленский: Решение о санкциях против «каналов Медведчука» основано на данных СБУ

06.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Зеленский: Решение о санкциях против «каналов Медведчука» основано на данных СБУ

2
  • 5.02.2021, 22:22
  • 3,137
Зеленский: Решение о санкциях против «каналов Медведчука» основано на данных СБУ
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины заявил, что данные СБУ пока не могут быть обнародованы.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK основано в том числе на данных Службы безопасности Украины, которые пока не могут быть обнародованы, передает gordonua.com.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеоблоге, который 5 февраля обнародовали на его странице в Facebook.

"Все, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, – все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой. И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз. В том числе при помощи санкций", – сказал Зеленский.

Он продолжил, что с 2014 года в Украине идет война.

"С того же года у нас действует закон о санкциях. В строгом соответствии этому закону, а также Конституции Украины, на основании предложений Верховной Рады Украины и ее постановления от 2018 года, а также данных Службы безопасности Украины, которые в силу понятных причин пока не могут быть оглашены, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к собственнику каналов. И именно это – главная причина прекращения вещания", – добавил президент.

Причины для принятия решения о санкциях были "весомые и железобетонные", сказал он.

"Решение СНБО законно, логично, оправданно, а главное – оно справедливо. А еще – полностью поддержано США, Евросоюзом и странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что власть критикуют не только каналы, которые попали под санкции.

"Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали. [...] Зарабатывая благодаря войне, они утверждали, что ее нет. Точнее – есть, но она гражданская: не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а что это наш внутренний конфликт", – добавил глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины заявил, что данные СБУ пока не могут быть обнародованы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белсат» требует немедленно освободить своих журналисток Андрееву и Чульцову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by