Источник материала: Хартия'97

Зеленский: Решение о санкциях против «каналов Медведчука» основано на данных СБУ 2 5.02.2021, 22:22

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Президент Украины заявил, что данные СБУ пока не могут быть обнародованы.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK основано в том числе на данных Службы безопасности Украины, которые пока не могут быть обнародованы, передает gordonua.com .

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеоблоге, который 5 февраля обнародовали на его странице в Facebook.

"Все, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, – все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой. И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз. В том числе при помощи санкций", – сказал Зеленский.

Он продолжил, что с 2014 года в Украине идет война.

"С того же года у нас действует закон о санкциях. В строгом соответствии этому закону, а также Конституции Украины, на основании предложений Верховной Рады Украины и ее постановления от 2018 года, а также данных Службы безопасности Украины, которые в силу понятных причин пока не могут быть оглашены, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к собственнику каналов. И именно это – главная причина прекращения вещания", – добавил президент.

Причины для принятия решения о санкциях были "весомые и железобетонные", сказал он.

"Решение СНБО законно, логично, оправданно, а главное – оно справедливо. А еще – полностью поддержано США, Евросоюзом и странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что власть критикуют не только каналы, которые попали под санкции.

"Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали. [...] Зарабатывая благодаря войне, они утверждали, что ее нет. Точнее – есть, но она гражданская: не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а что это наш внутренний конфликт", – добавил глава государства.

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