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«Чтобы политики было меньше, надо всего-навсего честно проводить выборы»
Источник материала: Хартия'97
«Чтобы политики было меньше, надо всего-навсего честно проводить выборы»
Уволившийся из «Немана» отец лидера сборной Беларуси по пляжному футболу порассуждал о политике.
Тренер СДЮШОР ФК «Неман» Василий Савич рассказал, почему в Беларуси сейчас во всем политика, передает
«Свои посты я иногда сопровождал фразой: «Чтобы не было стыдно жить». Видимо, поэтому я не молчал. Подробности не вижу смысла рассказывать. Для людей с моим мировосприятием и так все очевидно. У нас сейчас во всем политика. Чтобы ее не было в других сферах жизни или было меньше, надо всего-навсего честно проводить выборы», – рассказал Савич.
Савич подписал письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. 1 февраля он закончил работу в СДЮШОР.
Сын Василия Савича Илья был лидером сборной Беларуси по пляжному футболу. За свою гражданскую позицию он потерял место в национальной команде.
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Уволившийся из «Немана» отец лидера сборной Беларуси по пляжному футболу порассуждал о политике.
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