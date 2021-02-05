На платформе «Сход» началось голосование по выбору народных представителей в диалоге с властями

На цифровой платформе «Сход» вечером 5 февраля началось голосование по выбору делегатов, которые смогут представлять народ в национальном диалоге с властями. Оно продлится до 13 февраля.





В выборах заявлено 196 кандидатов. Участвовать мог любой гражданин. В кандидаты выдвинулись член основного состава Координационного совета Максим Богрецов, создатель платформы «Голос» Павел Либер, философ Владимир Мацкевич, журналист Илья Добротвор, бывший дипломат Игорь Лещеня и др.

По задумке проекта, вся страна разбита на 328 виртуальных участков, которые соответствуют ее административному делению. Кандидаты могли выдвигаться от каждого участка. В случае избрания они будут представлять интересы тех, кто за них проголосует. Для выдвижения нужно было заполнить анкету и загрузить видеообращение с выражением своей позиции по тем или иным вопросам.

Избиратели могут голосовать с помощью чат-бота в Telegram или Viber. Ссылки на чат-боты размещены на сайте платформы. Участвовать в голосовании могут только избиратели с белорусскими телефонными номерами.

Результаты выборов будут объявлены 14 февраля, после чего делегаты начнут работу в формате онлайн-заседаний. Изначально сроки подачи заявок голосования были другими, огласить результаты планировалось до 3 февраля.

«Сход» разработала группа отечественных программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии на волонтерских началах. Создатели заявляют, что платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для белорусов «с любыми политическими взглядами». По их словам, предпосылкой к созданию «Схода» стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для ведения национального диалога.

27 августа прошлого года Александр Лукашенко заявил, что власть готова вести диалог, в том числе по вопросам обновления Конституции, но не с улицей. «Если кто-то хочет диалога — пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей, и будем вести диалог», — сказал он.

11—12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание с участием 2700 делегатов. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала его «Всебелорусским номенклатурным собранием», которое не отражает мнения граждан.