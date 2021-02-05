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На сотрудничающих с «Белсатом» двух могилевских журналистов составлены протоколы

06.02.2021 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На сотрудничающих с «Белсатом» двух могилевских журналистов Алину Скребунову и Александра Сидоревского составлены протоколы, сообщил телеканал.

На сотрудничающих с «Белсатом» двух могилевских журналистов составлены протоколы

Оба были задержаны 5 февраля по дороге в суд на объявление приговора бывшей чиновнице Ирине Жаббаровой и обвинены в работе на иностранное СМИ без аккредитации.

Затем в квартире Скребуновой были изъяты телефоны и техника. Обоих задержанных отпустили, выдав повестки в суд на 19 февраля.

 
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На сотрудничающих с «Белсатом» двух могилевских журналистов Алину Скребунову и Александра Сидоревского составлены протоколы, сообщил телеканал.
 
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