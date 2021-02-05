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На сотрудничающих с «Белсатом» двух могилевских журналистов составлены протоколы
Источник материала: Навiны
На сотрудничающих с «Белсатом» двух могилевских журналистов Алину Скребунову и Александра Сидоревского составлены протоколы, сообщил телеканал.
Оба были задержаны 5 февраля по дороге в суд на объявление приговора бывшей чиновнице Ирине Жаббаровой и обвинены в работе на иностранное СМИ без аккредитации.
Затем в квартире Скребуновой были изъяты телефоны и техника. Обоих задержанных отпустили, выдав повестки в суд на 19 февраля.
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На сотрудничающих с «Белсатом» двух могилевских журналистов Алину Скребунову и Александра Сидоревского составлены протоколы, сообщил телеканал.
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