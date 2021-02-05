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Андреева: буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста
Источник материала: Партизан
Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева (Бахвалова), находящаяся под стражей, через адвоката передала обращение для общественности.
Екатерина Андреева / «Белсат»
Суд над Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой начнется 9 февраля. Журналисток задержали 15 ноября, когда они вели стрим с «Площади Перемен», где силовики жестко разогнали акцию памяти Романа Бондаренко. Обеих обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По версии следствия, которая озвучивалась в официальных СМИ, своим репортажем журналистки руководили акцией.
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Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева (Бахвалова), находящаяся под стражей, через адвоката передала обращение для общественности.
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