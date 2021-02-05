ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андреева: буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста

06.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева (Бахвалова), находящаяся под стражей, через адвоката передала обращение для общественности.

Екатерина Андреева / «Белсат»
«Мое дело сфабриковано, причем сфабриковано очень неумело. Я считаю это местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность. 15 ноября меня задержали по преступному приказу.

В тот день силовики говорили мне: «Ты больше не будешь вести свои стримы никогда!».

По их замыслу заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности избранного пути. Однако ничего подобного не произошло. Это время в СИЗО только закалило мой характер. А невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день.

Я буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно», — цитирует ТГ-канал «Белсата» письмо Екатерины.


Суд над Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой начнется 9 февраля. Журналисток задержали 15 ноября, когда они вели стрим с «Площади Перемен», где силовики жестко разогнали акцию памяти Романа Бондаренко. Обеих обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По версии следствия, которая озвучивалась в официальных СМИ, своим репортажем журналистки руководили акцией.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева (Бахвалова), находящаяся под стражей, через адвоката передала обращение для общественности.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Войнушка, о которой говорил Лукашенко, уже идет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by