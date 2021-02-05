Андреева: буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста

«Мое дело сфабриковано, причем сфабриковано очень неумело. Я считаю это местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность. 15 ноября меня задержали по преступному приказу.В тот день силовики говорили мне: «Ты больше не будешь вести свои стримы никогда!».По их замыслу заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности избранного пути. Однако ничего подобного не произошло. Это время в СИЗО только закалило мой характер. А невероятная поддержка с воли наполняла радостью каждый день.Я буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно», —ТГ-канал «Белсата» письмо Екатерины.