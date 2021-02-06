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В Домодедово из-под капота автомобиля достали живого енота (ВИДЕО)

06.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О том, что под капот одного из автомобилей каршерингового сервиса «Делимобиль» забилось животное, стало известно в четверг. Как неравнодушные пытались спасти енота, рассказала PR-директор компании Ульяна Смольская, пишет РИА «Новости».

Скорее всего, енот залез в машину, чтобы погреться, и уснул. «Безбилетника» под капотом обнаружил механик «Делимобиля», который приехал на регулярное обслуживание автомобиля на парковку аэропорта Домодедово. Сотрудники орнитологической службы аэропорта пытались выманить енота наружу, но тот на уговоры не поддавался. После них достать испуганного малыша безуспешно пытались ловцы енотов из Российского биологического общества.

Сообщается, что каршеринговый сервис взялся за устройство дальнейшей судьбы малыша, которого спасли. Назвали его Делик. В ветклинике на енота завели паспорт, в графе в качестве хозяина указано «ООО «Каршеринг Руссия» (юрлицо «Делимобиля»).

Фото: скриншот из видео

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О том, что под капот одного из автомобилей каршерингового сервиса «Делимобиль» забилось животное, стало известно в четверг. Как неравнодушные пытались спасти...
 
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