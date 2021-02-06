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В России на женщину напала стая агрессивных собак – ее спасли Росгвардейцы

06.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России на женщину напала стая агрессивных собак – ее спасли Росгвардейцы

Бойцы Росгвардии спасли женщину, на которую вечером в парке напали бездомные псы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Случай произошел в Иваново. Росгвардейцы возвращались вечером домой и услышали собачий лай, а вместе с ним – крики о помощи.

Военные бросились туда и вскоре увидели женщину, которую окружила стая из пяти бездомных псов. Мужчины отпугнули собак от пострадавшей.

Оказалось, псы успели вцепиться женщине в ногу – она не могла самостоятельно ходить. 

Росгвардейцы оказали пострадавшей доврачебную помощь и передали медикам.

Фото: РИА «Новости»

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Бойцы Росгвардии спасли женщину, на которую вечером в парке напали бездомные псы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Случай...
 
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