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В России на женщину напала стая агрессивных собак – ее спасли Росгвардейцы
Источник материала: ОНТ
Бойцы Росгвардии спасли женщину, на которую вечером в парке напали бездомные псы. Об этом
Случай произошел в Иваново. Росгвардейцы возвращались вечером домой и услышали собачий лай, а вместе с ним – крики о помощи.
Военные бросились туда и вскоре увидели женщину, которую окружила стая из пяти бездомных псов. Мужчины отпугнули собак от пострадавшей.
Оказалось, псы успели вцепиться женщине в ногу – она не могла самостоятельно ходить.
Росгвардейцы оказали пострадавшей доврачебную помощь и передали медикам.
Фото: РИА «Новости»
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Бойцы Росгвардии спасли женщину, на которую вечером в парке напали бездомные псы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Случай...
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