В России на женщину напала стая агрессивных собак – ее спасли Росгвардейцы

Источник материала: ОНТ

Бойцы Росгвардии спасли женщину, на которую вечером в парке напали бездомные псы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Случай произошел в Иваново. Росгвардейцы возвращались вечером домой и услышали собачий лай, а вместе с ним – крики о помощи.

Военные бросились туда и вскоре увидели женщину, которую окружила стая из пяти бездомных псов. Мужчины отпугнули собак от пострадавшей.

Оказалось, псы успели вцепиться женщине в ногу – она не могла самостоятельно ходить.

Росгвардейцы оказали пострадавшей доврачебную помощь и передали медикам.

Фото: РИА «Новости»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram