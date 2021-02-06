Михаил Ефремов «исчез» из колонии: что случилось

Источник материала: ОНТ

Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, в неизвестном направлении увезли из колонии №4 в Белгородской области, где он отбывал наказание. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката актера Петра Хархорина.

По его словам, Ефремов позвонил своей жене вечером в четверг, 4 февраля, и сообщил, что его куда-то вывозят.

Позже появилась официальная информация – оказывается, актера этапировали в Москву для участия в следственных действиях. По данным УФСИН по Белгородской области, Ефремова привезли в один из следственных изоляторов Москвы.

Фото: ТАСС, архив

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