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НХЛ: «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон»

06.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

НХЛ: «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон»

В Национальной хоккейной лиге очередное достижение покорилось Александру Овечкину, а Артемий Панарин вновь сыграл результативно.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду обыграл «Вашингтон» со счётом 4:2. Форвард Панарин оформил ассистентский хет-трик. За 10 матчей с начала сезона россиянин набрал уже 15 бомбардирских баллов. А капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил очередную знаковую для себя шайбу – 709-ю в карьере. Благодаря этому голу он улучшил позицию в гонке снайперов НХЛ за всю историю и занимает теперь седьмое место. Лидирует легендарный Уэйн Гретцки (894 шайбы).

А хоккеисты «Коламбуса» были сильнее «Далласа» Александра Радулова – 4:3. Россиянин провёл результативную игру, отдав три голевых паса.

Фото: championat.com

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В Национальной хоккейной лиге очередное достижение покорилось Александру Овечкину, а Артемий Панарин вновь сыграл результативно. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём...
 
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