Минские «Уикенды с Ларсом фон Триером»: «Эпидемия» – на экране кинотеатра «Пионер»

Источник материала: ОНТ

Минские «Уикенды с Ларсом фон Триером» начались с «Эпидемии». Фильм 87-го года, ставший мировой классикой, сейчас на экране кинотеатра «Пионер». Большая ретроспектива – к 65-летию датского режиссёра, который сам себя провозгласил «лучшим на Земле» и убедил в этом всех.





За расставаньем будет встреча! Приятно, когда со старыми знакомыми. В кинотеатры сегодня возвращаются не только зрители. «Эпидемию» выпускают в повторный прокат спустя почти 35 лет после премьеры. И снова на экране фон Триер в роли самого себя.

Игорь Сукманов, заместитель директора Центра визуальных и исполнительских искусств: «Сознательно отказались от классических представлений по блокам – вот "Трилогия о золотом сердце", вот трилогия "Европа", а вот вам, пожалуйста, маленький осколок американской несостоявшейся трилогии в виде картины "Мандерлей". Акцент делается в большей степени именно на личности режиссёра. Вычленить какие-то определённые грани таланта, которые либо восхищают, либо раздражают публику».

С белорусом в Европейской киноакадемии смотреть и обсуждать 8 культовых лент фон Триера. «Танцующая в темноте» с Бьорк и Денёв – субботний сеанс «Уикенда» с подкастом «Манипулятор». «Насмешник», «Маг», «Догматик и новатор» – и это всё о нём.

Сдавали нервы даже у видавшей едва ли не всё каннской публики. Даже из зала убегали. Его пессимизм пугал даже искушённого зрителя в Берлине. В Минске к такому готовы. Впрочем, всегда, когда гас экран, следовали бурные продолжительные аплодисменты гению.

Говорят, «всё новое – это хорошо добытое старое». Ещё в начале 80-х в «Пионере» проводили ретроспективы классиков мирового кино. Единственное место в Минске, где учили понимать «фильмы для умных». Тот самый «арт-хаус». Сегодня – «сделали кассу».

Светлана Савчик, заместитель директора кинотеатра «Пионер»: «Большая радость, что вместе с Ларсом фон Триером в нашем кинотеатре "Пионер" уже 3 месяца идёт фильм, который собирает огромное количество людей, и который на сегодня главный претендент на "Оскар". Это фильм Томаса Винтербергера "Ещё по одной". Замечательное датское кино».

Первый одноминутный фильм фон Триер создал в 11 лет. К 65-ти спровоцировал не один скандал, был персоной нон грата в Каннах. И каждый раз «на век прощаясь» возвращали на экран. Минск не расстанется «с лучшим режиссёром на Земле» весь февраль.

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